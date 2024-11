Un arbitro della Premier League inglese è stato sospeso per un video in cui sembra insultare pesantemente l’allenatore Jürgen Klopp

Lunedì un arbitro della Premier League, il massimo campionato di calcio inglese e uno dei più seguiti al mondo, David Coote, è stato sospeso dopo che sui social network era stato diffuso un video in cui sembra insultare pesantemente sia l’ex allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp, sia la squadra stessa, definita «di merda»: “sembra”, perché c’è un’indagine in corso e non è ancora stato stabilito con certezza che sia lui. Secondo i media britannici, il video risalirebbe al 2020. Nel video un amico chiede a quello che i media hanno identificato come Coote, pur utilizzando formule di cautela, che cosa pensi di Klopp: la risposta è che è «un cazzo di arrogante» e «uno stronzo» – la parola attribuita a Coote è cunt, che non è semplice da tradurre in italiano ma è uno dei più gravi insulti nell’inglese britannico.

L’associazione inglese degli arbitri, la Professional Game Match Officials Limited, ha sospeso Coote con effetto immediato e lo ha sottoposto a un’indagine interna. C’è un secondo video in cui la stessa persona, cioè quella identificata come Coote, parlava del video precedente con gli insulti, chiedendo di non diffonderlo (probabilmente, quindi, era stato inviato in una chat o in un gruppo privato). Anche l’amico esortava a «non rovinargli la carriera», dicendo che era un arbitro di Premier League.

Del caso si sta parlando molto tra gli appassionati di calcio inglese sui social network, dove sono stati ripescati alcuni precedenti e presunti errori arbitrali di Coote ai danni del Liverpool, squadra che ha arbitrato in almeno 7 partite di campionato, tra le quali il pareggio per 1-1 col Burnley in cui, nel luglio del 2020, sfumò il record di concludere una stagione con solo vittorie nelle partite in casa. L’associazione inglese degli arbitri chiede a suoi membri di dichiarare per quale squadra tifino in modo che non possano arbitrare né quella né le sue eventuali rivali della stessa città. Coote, che è di Nottingham, risultava essere tifoso del Notts County.

Avvertenza: il video qui sotto contiene insulti pesanti in inglese