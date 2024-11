Le notizie principali di cui si occupano in apertura i giornali di oggi sono due: per alcuni è la polemica politica dopo gli scontri durante le manifestazioni di sabato a Bologna, altri titolano invece sulla telefonata fra il neoeletto presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente russo Putin per parlare della guerra in Ucraina. I giornali sportivi si dividono fra il calcio e il tennis, con il pareggio in Serie A fra Inter e Napoli, che rimane così in testa alla classifica, e la vittoria di Sinner nella prima partita delle ATP Finals a Torino.