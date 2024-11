Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce, dopo l’esonero di Luca Gotti

Lunedì mattina la squadra maschile di calcio del Lecce ha nominato come allenatore Marco Giampaolo, dopo che sabato aveva esonerato Luca Gotti. Giampaolo ha 57 anni e non allena in Serie A dalla fine del 2022, quando era stato esonerato dalla Sampdoria per aver ottenuto solamente 2 punti nelle prime 8 giornate di campionato. È conosciuto come un allenatore che fa giocare un calcio propositivo alle sue squadre, ma le sue ultime esperienze in Serie A sono andate piuttosto male: nella stagione 2020-2021 aveva allenato il Torino, ma era stato esonerato a metà campionato; in quella precedente era durato solamente sette partite come allenatore del Milan.

Gli ultimi buoni risultati li ottenne con la Sampdoria, allenata anche tra il 2016 e il 2019, arrivando due anni al decimo e quello successivo al nono posto in Serie A. Il Lecce ha ottenuto finora 9 punti in 12 giornate ed è terzultimo in classifica, una posizione ritenuta non soddisfacente dalla dirigenza, che per questo ha esonerato Gotti. Nel prossimo fine settimana non ci saranno partite di Serie A per permettere quelle delle nazionali: Giampaolo avrà quindi due settimane di tempo per conoscere i giocatori e prepararli per la partita di lunedì 25 novembre contro il Venezia, molto importante per la corsa alla “salvezza” (cioè la permanenza in Serie A).