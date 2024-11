Il Lecce ha esonerato l’allenatore Luca Gotti

La squadra di calcio maschile del Lecce, che gioca in Serie A, ha esonerato l’allenatore Luca Gotti. Lo ha annunciato la società con un comunicato diffuso sabato mattina. Il Lecce ha avuto un brutto inizio di stagione e al momento è terzultimo in classifica, con appena 9 punti ottenuti in 12 partite. Venerdì sera aveva pareggiato 1-1 in casa contro l’Empoli. Gotti era stato assunto dal Lecce a marzo, e nell’ultima parte della scorsa stagione aveva ottenuto 7 vittorie e pareggi su 10 partite riuscendo a evitare la retrocessione. Gotti ha 57 anni e nella sua carriera ha allenato, fra le altre, Udinese, Triestina e Spezia.