Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso del comune di Milano sull’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Lombardia ha respinto il ricorso contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi depositato dal comune di Milano insieme ad altri comuni.

L’aeroporto era stato intitolato a Berlusconi l’11 luglio dopo che l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) aveva approvato formalmente l’ordinanza per la modifica del nome con effetto immediato. La decisione aveva causato molte polemiche e a settembre la giunta del comune di Milano, di centrosinistra, aveva approvato una delibera per fare il ricorso al TAR contro la nuova intitolazione (“Aeroporto internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi”).