Il comune di Milano farà ricorso contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi

Venerdì la giunta del Comune di Milano, di centrosinistra, ha approvato una delibera per fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Al ricorso dovrebbero partecipare anche altri comuni dell’area a ridosso dell’aeroporto: potrebbe essere depositato già la settimana prossima, ma il sindaco di Milano Beppe Sala ha detto di non conoscere le tempistiche.

Il ricorso farà riferimento alla contestata decisione del ministero dei Trasporti di procedere all’intitolazione dell’aeroporto a Berlusconi in tempi accelerati e senza coinvolgere né la SEA (la società che gestisce l’aeroporto) né le amministrazioni dei comuni vicini. Il capogruppo regionale del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino ha commentato il ricorso dicendo che l’amministrazione comunale di Milano «ha compiuto una scelta importante e non scontata che sosteniamo in pieno. La giunta Sala, insieme ad altre amministrazioni comunali del territorio, non resta a guardare di fronte ad un atto grottesco e inutilmente divisivo voluto da Salvini e dal governo Meloni».

