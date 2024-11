Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sugli attacchi antisemiti ai tifosi israeliani ad Amsterdam dopo una partita di calcio fra il Maccabi Tel Aviv e l’Ajax e sulle reazioni internazionali a queste aggressioni, altri aprono sulla telefonata fra il neoeletto presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente ucraino Zelensky per iniziare una trattativa per una tregua fra Russia e Ucraina. Qualche giornale titola sulle parole di Mario Draghi sui rapporti fra Unione Europea e Stati Uniti dopo l’elezione di Trump, il Manifesto si occupa del rapporto dell’ONU sulle vittime della guerra nella Striscia di Gaza, e Libero e la Verità aprono su una polemica politica italiana sulla difesa dei diritti sindacali.