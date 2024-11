Lucasfilm sta lavorando a una nuova trilogia di “Star Wars”

Lucasfilm, la società di produzione cinematografica fondata dal regista George Lucas e di proprietà di Disney, sta lavorando a una nuova trilogia della saga di Star Wars. Lo hanno fatto sapere diverse persone a conoscenza dei fatti a vari giornali di spettacolo statunitensi, tra cui Variety, Deadline e Hollywood Reporter. Sarebbe la quarta trilogia della saga, dopo quella originale iniziata nel 1977 col film Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza, la trilogia prequel dei primi anni Duemila, e il sequel composto da Il risveglio della Forza (2015), Gli ultimi Jedi (2017) e L’ascesa di Skywalker (2019).

In base a quanto scritto dai giornali, alla nuova trilogia sta lavorando lo sceneggiatore e regista Simon Kinberg, noto soprattutto per aver scritto e prodotto molti film degli X-Men. Al contrario dei nove film passati, i nuovi tre non sarebbero una continuazione della saga degli Skywalker (dal nome di Luke Skywalker, protagonista dei primi tre film, ma la cui storia è al centro anche dei successivi), ma per ora non se ne sa molto di più.