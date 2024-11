Su tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata ancora alla vittoria del candidato repubblicano Donald Trump nelle elezioni presidenziali negli Stati Uniti: i titoli si concentrano sulle ipotesi sulle sue prime iniziative come presidente, fra le quali molti prevedono l’avvio di una trattativa con il presidente russo Putin per trovare una soluzione sulla guerra fra Russia e Ucraina, sulle prospettive per il futuro delle relazioni con l’Unione Europea, e sul discorso del presidente uscente Biden sulla transizione di poteri fra i due.