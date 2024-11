Celebripost

Il gladiatore II, sequel del noto film del 2000 con Russell Crowe, uscirà in Italia il 14 novembre. Come Il gladiatore, anche questo film è diretto da Ridley Scott e ci reciteranno tra gli altri Pedro Pascal, Paul Mescal e Denzel Washington. I membri del cast stanno partecipando alle prime e alle presentazioni e in questa raccolta abbiamo selezionato le foto di alcuni protagonisti che stavolta erano in Giappone. Poi ci sono Juliette Binoche, Keanu Reeves, Pamela Anderson, Jennifer Lopez e Dwayne Johnson. Ma anche Giorgia Meloni su un aereo delle frecce tricolori, Jannik Sinner a Torino e Tananai in concerto. Per finire con Jonathan Bailey in pantaloncini a un photocall per il suo nuovo film Wicked, con Cynthia Erivo e Ariana Grande.