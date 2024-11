Lo scrittore e insegnante Christian Raimo è stato sospeso per 3 mesi dall’insegnamento per aver criticato il ministro dell’Istruzione

Lo scrittore e insegnante Christian Raimo è stato sospeso dal proprio incarico a scuola per tre mesi con un provvedimento disciplinare perché accusato di aver violato il codice etico dei dipendenti del ministero dell’Istruzione e del Merito.

Raimo insegna al liceo Archimede di Roma. Lo scorso settembre, durante un dibattito pubblico sulla scuola alla festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra con cui Raimo si era candidato alle ultime elezioni europee, aveva criticato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, della Lega. Aveva detto che «dentro la sua ideologia [c’è] tutto il peggio, la cialtronaggine, la recrudescenza dell’umiliazione», oltre che «un evidente abilismo, classismo, sessismo» e per questo, aveva aggiunto Raimo, il ministro rappresenta un «mondo che ci è avverso» e che «va colpito come si colpisce la Morte Nera in Star Wars».

Oltre alla sospensione di tre mesi, a Raimo è stata imposta anche una decurtazione di metà dello stipendio per quello stesso periodo. La sospensione di Raimo ha portato a una protesta da parte dei suoi studenti, che hanno manifestato in sua difesa di fronte al liceo Archimede di Roma, con uno striscione che dice «tre mesi di sospensione per un’opinione».