Le autorità argentine dicono che tre persone sono state incriminate in relazione alla morte del cantante Liam Payne

Giovedì la procura di Buenos Aires ha detto che tre persone state incriminate in relazione alla morte di Liam Payne, l’ex cantante degli One Direction morto il 16 ottobre nella capitale argentina dopo essere caduto dal balcone della stanza d’albergo in cui alloggiava, al terzo piano. La procura ha detto che una delle persone incriminate era a Buenos Aires come accompagnatore di Payne, ed è stata accusata di abbandono di persona con conseguente morte e di avergli fornito droghe illegali. Le altre due persone sono accusate di spaccio di stupefacenti: uno di loro è un dipendente dell’hotel.

Il giorno dopo la morte di Payne, il quotidiano argentino Clarín aveva avuto accesso ad alcune foto della camera d’albergo di Payne, dove gli agenti di polizia hanno trovato droghe illegali e oggetti per consumarle, tra cui cartine, fogli di alluminio e una polvere bianca che si presume sia cocaina, oltre a danni ai mobili e al televisore.