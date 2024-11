Sui giornali di oggi la maggior parte dello spazio è dedicato alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, con titoli interlocutori in attesa dell’esito del voto fra il candidato repubblicano Trump e la democratica Harris. Le altre notizie che prendono spazio sulle prime pagine sono la rimozione del ministro della Difesa israeliano Gallant da parte del primo ministro Netanyahu, la visita di Papa Francesco a Emma Bonino, le polemiche sull’incontro fra la presidente del Consiglio Meloni e il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Pinelli, la legge elettorale approvata dalla regione Campania per consentire al presidente De Luca di candidarsi per un terzo mandato, e la trattativa per la vendita a Lufthansa di ITA Airways. I giornali sportivi commentano le partite delle squadre italiane in Champions League, con la vittoria del Milan, il pareggio della Juventus e la sconfitta del Bologna.