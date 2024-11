Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata all’attesa per il voto di oggi per l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, con l’incertezza nelle previsioni e nei sondaggi fra la candidata democratica Harris e il repubblicano Trump. Qualche giornale titola invece sulla decisione del tribunale di Catania di annullare il trattenimento di un richiedente asilo egiziano, considerando l’Egitto un paese non sicuro, contrariamente a quanto previsto dal decreto-legge approvato dal governo per rendere operativi i centri per migranti in Albania.