Novak Djokovic non parteciperà alle ATP Finals di Torino per un infortunio

Martedì mattina il tennista serbo Novak Djokovic ha annunciato sui suoi profili social che non parteciperà alle ATP Finals, il torneo in cui si affrontano gli otto migliori tennisti della stagione e che si giocherà la settimana prossima a Torino. Djokovic ha scritto che sarà assente a causa di un infortunio e non potrà quindi difendere il titolo vinto lo scorso anno battendo in finale l’italiano Jannik Sinner. In totale, il tennista serbo ha vinto per sette volte le ATP Finals, la prima nel 2008, le ultime due nel 2022 e 2023.

Il torneo comincerà domenica 10 novembre e finirà la domenica successiva. Erano già certi della qualificazione Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Taylor Fritz, e con il ritiro di Djokovic entrano tra gli 8 partecipanti Casper Ruud, Alex De Minaur e Andrej Rublev (finora si stavano contendendo gli ultimi due posti che erano rimasti a disposizione). La prima riserva in questo momento è Grigor Dimitrov. In questi giorni si stanno giocando in Arabia Saudita le WTA Finals, l’equivalente femminile delle ATP Finals: per l’Italia partecipa Jasmine Paolini sia nel singolare sia nel doppio con Sara Errani.