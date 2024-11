Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: l’attesa per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti in programma domani, con la diffusione degli ultimi sondaggi e le accuse del candidato repubblicano Trump per possibili brogli, e l’alluvione a Valencia, con le proteste contro il re di Spagna Felipe e il primo ministro Sánchez in visita a Paiporta, una delle città più colpite. Il Fatto invece attacca la presidente della commissione parlamentare antimafia Colosimo, la Verità critica lo sciopero generale contro la legge di bilancio deciso da CGIL e UIL, e i giornali sportivi commentano i risultati di ieri in Serie A, con la vittoria dell’Inter e la sconfitta del Napoli con l’Atalanta.