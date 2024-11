Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della Libra, la nave della Marina militare italiana predisposta al trasferimento delle persone migranti nei discussi centri per richiedenti asilo che il governo italiano ha fatto costruire in Albania, e che da lunedì tornerà operativa nel Mediterraneo centrale. Altri danno invece risalto all’omicidio di Santo Romano, un diciannovenne che venerdì notte è stato ucciso da un colpo di pistola a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, e che secondo le ricostruzioni sarebbe stato sparato da un ragazzo di 17 anni. Come negli scorsi giorni, diversi quotidiani hanno dedicato l’apertura o la foto centrale alle conseguenze delle gravi alluvioni che hanno colpito la zona di Valencia, in Spagna, e in particolare ai corpi trovati nelle automobili che sono state travolte dalle esondazioni dei fiumi e ora sono accatastate lungo le strade, le ferrovie o all’interno di sottopassaggi.