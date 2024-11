C’è stata una rapina armata contro lo stabilimento della DHL di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza

Nella notte tra sabato e domenica un gruppo composto da almeno 15 persone ha rapinato lo stabilimento dell’azienda logistica DHL di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza. La rapina è stata compiuta con metodi particolarmente scenografici ed era stata evidentemente preparata in modo dettagliato: per rallentare l’intervento della polizia, i responsabili hanno posizionato una serie di auto rubate davanti all’ingresso dello stabilimento e gli hanno poi dato fuoco, provocando un grosso incendio; hanno disseminato dei chiodi lungo tutte le vie d’accesso e poi hanno minacciato con dei fucili le guardie giurate, disarmandole.

Hanno rubato gli smartphone e i tablet che erano conservati nel magazzino. La refurtiva è stata caricata su due furgoni e il gruppo è fuggito verso Cremona: i responsabili sono tuttora ricercati, non è stata ancora diffusa una stima dell’entità economica della rapina.