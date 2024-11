C’è stato un violento scontro armato tra bande criminali nella periferia di Poitiers, in Francia: ci sono cinque feriti 

Giovedì sera fuori da un ristorante in un quartiere periferico Poitiers, in Francia, c’è stato un violento scontro tra bande criminali in cui un 15enne è rimasto gravemente ferito: è in pericolo di vita. Sono rimaste ferite anche altre quattro persone, di cui due adolescenti, seppur in maniera meno grave. Delle violenze si sa ancora poco e ci sono diversi punti non chiari, anzitutto sul numero delle persone coinvolte: il ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau ha detto che gli scontri hanno coinvolto «tra le 400 e le 600 persone», mentre una fonte della polizia ha parlato all’agenzia di stampa AFP di 50-60. Retailleau ha aggiunto che sono state usate «ogni tipo di armi». Durante un’intervista televisiva su BFM TV Retailleau ha detto che lo scontro è legato al traffico di droghe illegali.