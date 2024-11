Nella gran parte dei quotidiani la notizia principale in prima pagina sono le alluvioni in Spagna, che hanno provocato almeno 158 morti: occupa soprattutto lo spazio della fotonotizia. Alcuni, come Repubblica e La Stampa, hanno in prima pagina anche la cosiddetta Giornata del risparmio, organizzata dall’ACRI (Associazione di fondazioni e di casse di risparmio), in cui il presidente dell’Associazione bancaria italiana ha detto che i risparmi degli italiani sono troppo tassati. Tra le altre notizie ci sono ancora l’inchiesta sui dati rubati, e sul Messaggero la storia della coppia di uomini italiani che ha avuto un bambina con gestazione per altri ed è stata bloccata in Argentina.