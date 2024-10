Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle disastrose alluvioni che hanno colpito diverse regioni della Spagna, con i danni più gravi in quella di Valencia, per un bilancio provvisorio di almeno 95 morti; nei titoli della maggior parte dei giornali la parola usata per definire quello che è successo è “apocalisse”. Qualche giornale titola invece sui dati del Prodotto interno lordo del terzo trimestre, fermo rispetto al periodo precedente, e sull’annuncio dei sindacati CGIL e UIL di uno sciopero generale per il 29 novembre per protestare contro i contenuti della legge di bilancio, il Fatto apre sulle spese militari in Italia, Domani sull’inchiesta di Milano sugli accessi illegali alle banche dati, e Libero si preoccupa di presunte minacce di morte ricevute dalla presidente del Consiglio Meloni.