Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano del voto per le elezioni regionali in Liguria, vinte dal candidato di centrodestra Bucci, e delle conseguenze della sconfitta sull’alleanza fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle nel centrosinistra, altri titolano sulla richiesta del tribunale di Bologna alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di un parere sulla legittimità dell’ultimo decreto del governo italiano sui “paesi sicuri” di provenienza delle persone migranti, altri ancora seguono le notizie sull’indagine della procura di Milano sugli accessi illegali alle banche dati per raccogliere informazioni su politici, imprenditori e persone famose. Il Sole 24 Ore analizza i dati delle dichiarazioni dei redditi degli italiani, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria sul Milan del Napoli, che rafforza la sua posizione in testa alla classifica di Serie A.