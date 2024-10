Nella notte tra lunedì e martedì è crollato un hotel di dieci piani a Villa Gesell, piccola città balneare della provincia di Buenos Aires, in Argentina: è morta una persona di 84 anni, altre dieci sono disperse sotto le macerie. Al momento del crollo, nell’hotel erano in corso lavori di ristrutturazione.

I soccorritori stanno cercando i dispersi, per ora non si conoscono le cause del crollo.