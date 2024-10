Per venerdì 8 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale

Per venerdì 8 novembre i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, per chiedere il rinnovo del contratto di settore. Lo sciopero riguarderà autobus, metro e tram delle città, e non i treni: i sindacati hanno fatto sapere che non sono previste fasce di garanzia, ossia servizi minimi garantiti in intervalli orari in cui solitamente c’è il maggior utilizzo dei trasporti pubblici (prima delle 8:45 e dalle 15 alle 18). È prevista anche una manifestazione nazionale che si terrà a Roma venerdì mattina davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.