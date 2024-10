In provincia di Padova una donna è stata fermata con l’accusa di omicidio aggravato per la morte della bambina che aveva appena partorito

Una donna di 29 anni è stata fermata con l’accusa di omicidio aggravato in relazione alla morte della bambina che aveva partorito martedì mattina, trovata morta in un appartamento di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Lo ha riferito l’ANSA, citando fonti vicine agli investigatori. Secondo il comandante dei carabinieri della città, Giacomo Chimenti, sarebbe stata la stessa donna a chiamare il 118 dopo il parto: sempre stando a quanto scrive l’ANSA al momento sarebbe ricoverata all’ospedale di Padova.