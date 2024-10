La vittoria alle elezioni regionali in Liguria del candidato del centrodestra Marco Bucci, che ha battuto per poche migliaia di voti Andrea Orlando del centrosinistra, è la notizia principale su tutte le prime pagine. Le altre notizie principali sui giornali di oggi sono l’indagine della procura di Milano sugli accessi illegali alle banche dati per raccogliere informazioni su imprenditori e politici, le manifestazioni di protesta per i presunti brogli elettorali in Georgia, l’annuncio di Volkswagen di voler chiudere tre stabilimenti in Germania, e l’incidente alla sciatrice Matilde Lorenzi.