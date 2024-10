Timothée Chalamet è comparso a sorpresa a una gara di suoi sosia

Domenica a New York centinaia di persone hanno assistito a una gara di sosia dell’attore statunitense Timothée Chalamet organizzata al Washington Square Park, un grande parco pubblico di Manhattan: se ne sta parlando moltissimo perché, a un certo punto, lo stesso Chalamet si è presentato tra la folla, comparendo a sorpresa tra due suoi sosia – o wannabe-Chalamets, come li ha definiti Jake Offenhartz di Associated Press – che si stavano scattando una foto.

Variety ha scritto che Chalamet era accompagnato dalle sue guardie del corpo, e che inizialmente, per non farsi riconoscere, si era confuso tra la folla indossando una maschera. Prima dell’arrivo di Chalamet, la polizia di New York era intervenuta per dividere la folla che si era radunata sotto l’arco del Washington Square Park e aveva fermato uno dei sosia che stavano partecipando alla gara, ammanettandolo: il motivo non è ancora stato chiarito.

Eventi di questo tipo non sono poi così rari negli Stati Uniti: i cosiddetti look-alike contest – il nome con cui vengono solitamente chiamate le gare di sosia – hanno una storia abbastanza radicata, e negli ultimi anni sono diventati un trend abbastanza seguito sui social network, e in particolare su TikTok. L’interpretazione di “sosia” è molto varia, si va da persone effettivamente somiglianti ad altre molto diverse, ma lo scopo è più che altro quello di divertirsi e far incontrare i fan.

La gara di domenica era stata organizzata da Anthony Po, uno youtuber con un grande seguito – il suo canale ha più di un milione e mezzo di iscritti – che si occupa di intrattenimento. Po lo aveva promosso tramite i suoi canali social, e per pubblicizzare la gara aveva anche fatto distribuire dei volantini nel centro di Manhattan. La gara prevedeva anche un premio in denaro per il vincitore, per quanto irrisorio: 50 dollari (più o meno 46 euro). Alla fine ha vinto Miles Mitchell, un ventunenne di New York che indossava un costume di Willy Wonka, il personaggio interpretato da Chalamet in uno dei suoi ultimi film (Wonka, appunto).

Chalamet ha 28 anni, ed è considerato uno degli attori più talentuosi della sua generazione: iniziò a recitare agli inizi degli anni Dieci del Duemila, ottenendo parti in film piuttosto importanti, tra cui Interstellar di Christopher Nolan (2014). Divenne noto al grande pubblico nel 2018, con la sua partecipazione a Chiamami col tuo nome del regista italiano Luca Guadagnino, con cui ha ormai un rapporto di collaborazione consolidato. Ha lavorato anche con altri registi di fama internazionale, come Denis Villeneuve (nei due film di Dune), Adam McKay (Don’t Look Up) e Greta Gerwig (Lady Bird e Piccole donne).

