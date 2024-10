Il Manchester United ha esonerato l’allenatore nederlandese Erik ten Hag

Lunedì mattina il Manchester United ha comunicato di aver esonerato l’allenatore della squadra maschile di calcio Erik ten Hag, dopo la sconfitta subita domenica pomeriggio in casa del West Ham, la quarta nelle prime nove giornate di campionato inglese. Il Manchester è quattordicesimo in Premier League e ha segnato finora solamente otto gol; in Europa League, la seconda competizione europea per club, ha ottenuto invece finora tre pareggi in tre partite. Già da diverso tempo si discuteva di un possibile esonero.

Ten Hag è nederlandese, ha 54 anni ed era arrivato al Manchester nell’estate del 2022, dopo aver allenato per diverse stagioni l’Ajax, con cui aveva proposto un gioco brillante e aveva ottenuto ottimi risultati. Con lo United ha vinto due trofei, una Coppa di Lega e una FA Cup (le due coppe nazionali) ma ha anche ottenuto diversi risultati negativi, non riuscendo mai a essere competitivo per la vittoria del campionato nonostante la squadra sia una di quelle che più spendono per l’acquisto di calciatori. Il Manchester non vince il campionato dal 2013 e sembra non riuscire a uscire da questo lungo, complicato periodo.

– Leggi anche: Il Manchester United non ne esce