Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’inchiesta della procura di Milano sugli accessi illegali alle banche dati dello Stato da parte di un gruppo di persone e aziende accusate di associazione a delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistemi informatici; l’obiettivo degli accusati sarebbe stato quello di raccogliere informazioni su persone famose del mondo delle imprese e della politica per poi venderle. I giornali sportivi dividono le loro attenzioni fra il pareggio per 4-4 fra Inter e Juventus in Serie A e la vittoria della Ferrari di Sainz nel Gran Premio di Formula 1 del Messico.