In Ciad 40 persone sono state uccise in un attacco armato contro un presidio militare

L’ufficio della presidenza del Ciad ha detto che domenica 40 persone sono state uccise in un attacco contro un presidio militare che ospitava 200 soldati nel comune di Ngouboua, vicino al confine con la Nigeria. Non è stato reso noto quale gruppo armato abbia compiuto l’attacco, ma nella zona è attiva l’organizzazione jihadista Boko Haram. Il gruppo nacque all’inizio degli anni Duemila proprio in Nigeria per poi diffondersi in diversi stati africani. Il governo del Ciad, un paese dell’Africa centrale con circa 11 milioni di abitanti, ha detto che è stata avviata un’operazione militare per rintracciare i responsabili dell’attacco.