Nelle Filippine la tempesta tropicale Trami ha causato oltre 100 morti

Negli ultimi giorni nelle Filippine la tempesta tropicale Trami ha causato la morte di 126 persone, e questo numero potrebbe ancora salire. Sabato infatti il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha detto che a causa di allagamenti e frane dovuti alle enormi quantità di pioggia caduta negli ultimi giorni ci sono ancora molte zone isolate, con persone in attesa di soccorso. La tempesta Trami si è concentrata soprattutto nella giornata di venerdì nella zona nordoccidentale dell’isola di Luzon (a nord): è stata l’undicesima dell’anno e una delle più devastanti.

Secondo i meteorologi locali è probabile che domenica Trami arriverà in Vietnam, ma non è da escludere la rara eventualità che torni ad abbattersi nelle stesse zone delle Filippine nel corso della prossima settimana, spinta indietro (in una specie di inversione a U) dalle correnti del mar Cinese meridionale. L’agenzia di stampa del governo ha fatto sapere che il passaggio di Trami ha riguardato oltre 4 milioni di persone e che di queste circa mezzo milione è scappato negli oltre 6mila rifugi di emergenza allestiti in altre zone dell’arcipelago. A Luzon scuole e uffici pubblici erano stati chiusi, e i trasporti via mare sospesi.