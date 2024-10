Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio della Thailandia di MotoGP

Il pilota italiano della Ducati Francesco “Pecco” Bagnaia ha vinto il Gran Premio della Thailandia di MotoGP che si è disputato domenica sul circuito di Buriram (noto anche come Chang International Circuit). Bagnaia, che è campione del mondo in carica, è arrivato davanti al pilota spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martín, con cui è stato fino all’ultimo fianco a fianco, e allo spagnolo Pedro Acosta della KTM. Nonostante il secondo posto Martín è ancora primo in classifica generale con 433 punti, seguito da Bagnaia con 411 e da Marc Márquez – che in questa gara è caduto a 13 giri dalla fine – con 351.