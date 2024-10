Weekly Beasts

Nella raccolta animalesca di questa settimana cominciano a vedersi un po’ di zucche, proposte in vista di Halloween agli animali ospiti degli zoo: ce n’è una con aggrappato un vari bianconero, un’altra occupata da un coati e decine di vermi e infine un’ultima in cui un vari rosso ha infilato la testa. Poi un babbuino, due fenicotteri, un cormorano che si alza in volo, un ippopotamo con la bocca spalancata e un drago d’acqua australiano vicino ai piedi della regina Camilla.