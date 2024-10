Il procuratore distrettuale di Los Angeles chiederà un nuovo processo per i fratelli Menéndez

Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, in California, ha detto che chiederà un nuovo processo per Erik e Lyle Menéndez, i due fratelli che nel 1989 uccisero il padre José e la madre Kitty a Beverly Hills. Dissero che temevano che i genitori li avrebbero uccisi per evitare che si scoprisse che José Menéndez, una persona importante nell’industria musicale, aveva abusato di Erik per anni, protetto dalla madre. All’epoca dei fatti i fratelli avevano rispettivamente 21 e 18 anni, ed erano stati condannati all’ergastolo per omicidio volontario: hanno già scontato 35 anni di carcere.

Secondo il procuratore George Gascón i due dovrebbero essere invece condannati per omicidio colposo, in una nuova sentenza che tenga conto anche degli abusi subiti. I giudici all’epoca dei fatti non riscontrarono prove delle molestie, nonostante alcune testimonianze di altri membri della famiglia Menéndez, mentre oggi, sostiene Gascón, i due fratelli avrebbero un processo diverso. Se il giudice dovesse accordare la revisione della sentenza, a Erik e Lyle Menéndez potrebbe essere concessa la libertà condizionale, un beneficio di cui non hanno potuto godere in questi anni. La decisione è attesa nel giro di un mese. Del caso dei fratelli Menéndez si è riparlato di recente soprattutto grazie alla serie Netflix Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

