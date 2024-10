Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata a notizie diverse: alcuni esaminano i contenuti della legge di bilancio, altri si occupano dell’esplosione di mercoledì in uno stabilimento industriale di Toyota Material Handling a Bologna che ha provocato la morte di due lavoratori, altri ancora titolano sul contratto fra il Movimento 5 Stelle e il suo fondatore Beppe Grillo, che non verrà rinnovato alla prossima scadenza. Il Manifesto apre sulle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, Libero e la Verità seguono le discussioni sul ministero della Cultura dopo le dimissioni del capo di gabinetto nominato dal ministro Giuli, e il Fatto apre sull’inchiesta su Vittorio Sgarbi per il sospetto furto di un quadro.