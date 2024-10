Sono due le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi: le dimissioni di Francesco Spano, il capo di gabinetto del ministero della Cultura da poco nominato dal ministro Giuli, per le anticipazioni del contenuto della prossima puntata della trasmissione televisiva Report che lo riguarderebbe, e il testo della legge di bilancio, inviato alla Camera dopo la firma da parte del presidente della Repubblica Mattarella, con le proteste degli operatori sanitari per il rinvio delle misure per l’assunzione di nuovi medici e infermieri. Sui giornali sportivi si parla della vittoria dell’Inter e del pareggio dell’Atalanta nelle partite di Champions League di ieri sera.