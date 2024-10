La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è il rapporto di una commissione del Consiglio d’Europa che accusa la politica e la polizia italiane di comportamenti razzisti, a cui hanno reagito stupiti e contrariati il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni; qualche giornale associa a questa notizia quella sui poliziotti indagati per il pestaggio durante una manifestazione di studenti a Pisa nello scorso febbraio. Qualche giornale titola invece sulla gestione degli arrivi delle persone migranti in Italia dopo la vicenda dei centri in Albania e l’approvazione del nuovo decreto-legge sui paesi sicuri, altri esaminano l’attività del governo nei primi due anni dall’insediamento, e i giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane in Champions League, con la vittoria del Milan e le sconfitte di Bologna e Juventus.