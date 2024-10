Olivia Nuzzi, la giornalista statunitense accusata di aver nascosto una relazione con Robert Kennedy Jr., ha lasciato il “New York Magazine”

La giornalista statunitense Olivia Nuzzi ha lasciato il New York Magazine, dopo che era stata accusata di aver nascosto una relazione con Robert Kennedy Jr., ex candidato indipendente alle elezioni presidenziali statunitensi.

Della storia si era parlato molto nelle scorse settimane perché Nuzzi è una delle giornaliste politiche più note del paese. Il 19 settembre il New York Magazine aveva detto di aver messo in aspettativa Nuzzi, propria corrispondente da Washington, per aver violato gli standard della rivista sul conflitto d’interessi, non comunicando alla direzione «un rapporto personale con un ex soggetto rilevante della campagna» per le elezioni di novembre: si era scoperto in seguito che la persona con cui Nuzzi aveva avuto una relazione era Kennedy Jr.

Lunedì il New York Magazine ha detto in una nota che un’indagine eseguita da uno studio legale non ha riscontrato «nessuna inesattezza né prova di pregiudizio» nella copertura della campagna elettorale fatta da Nuzzi, ma che tuttavia la rivista e Nuzzi hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto di lavoro.