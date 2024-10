Tutti i giornali di oggi titolano in apertura sul decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri che contiene la lista di 19 paesi di origine considerati sicuri per le persone migranti, in modo che le richieste di asilo dei loro cittadini possano essere analizzate con una procedura accelerata. Secondo il governo servirà per mantenere attivi i centri per migranti costruiti in Albania dopo che una sentenza del tribunale di Roma aveva ordinato, sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il rilascio delle dodici persone richiedenti asilo portate in Albania. Il Sole 24 Ore apre sui dati diffusi dall’ISTAT sulle nascite in Italia nel 2024, ancora in calo rispetto all’anno precedente, e i giornali sportivi presentano le partite di Champions League di stasera di Bologna, Juventus e Milan.