Un ufficiale iraniano è stato incriminato negli Stati Uniti per il tentato omicidio della giornalista dissidente Masih Alinejad

Martedì la procura federale di New York, negli Stati Uniti, ha incriminato un ufficiale delle Guardie rivoluzionarie – la forza militare più potente dell’Iran – e altre tre persone legate al regime iraniano per aver pianificato l’omicidio della scrittrice e giornalista dissidente iraniana Masih Alinejad. Il piano era stato scoperto, e sventato, nell’estate del 2022 a New York, dunque in territorio statunitense. L’ufficiale incriminato, Ruhollah Bazghandi, è stato coinvolto in altre operazioni per uccidere giornalisti e persone che il regime iraniano reputa suoi nemici, anche all’estero.

Alinejad ha 48 anni e un notevole seguito sui social network. Nel corso degli anni ha espresso dure critiche nei confronti del regime iraniano, con varie iniziative, comprese campagne contro l’obbligo per le donne iraniane di indossare il velo in pubblico. Alinejad vive in esilio dal 2009 e in passato il regime iraniano aveva già tentato di farla rapire. A causa delle minacce ha detto di aver dovuto cambiare casa 21 volte.