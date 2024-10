Marc Márquez ha vinto il Gran Premio d’Australia di MotoGP

Marc Márquez, pilota spagnolo della squadra Gresini Racing, ha vinto il Gran Premio d’Australia di MotoGP che si è disputato domenica sul circuito di Phillip Island. È arrivato primo dopo una grande rimonta dalla tredicesima posizione e dopo avere infine superato negli ultimi giri il connazionale Jorge Martín, della Pramac Racing, secondo al traguardo davanti all’italiano della Ducati Francesco Bagnaia.

Nella classifica generale dei piloti del campionato mondiale Martín, primo con 424 punti, ha esteso di quattro punti il suo vantaggio su Bagnaia, secondo e adesso a 20 punti di distanza. In terza posizione è salito Márquez con 345 punti, quattordici in più rispetto all’altro pilota della Ducati, Enea Bastianini, quinto al traguardo in Australia. La prossima gara di MotoGP, terzultima del campionato, si svolgerà in Thailandia domenica 27 ottobre.