Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della decisione del tribunale di Roma di non convalidare i decreti di trattenimento per i dodici migranti portati nei centri per richiedenti asilo costruiti dall’Italia in Albania. I dodici uomini adesso dovranno tornare in Italia, ma la decisione è stata molto contestata dalla maggioranza che ha accusato la magistratura di essere contro il governo, mentre la segretaria del Partito Democratico Schlein ha criticato il denaro speso per la costruzione.