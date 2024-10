Il vicepresidente del Kenya è stato rimosso dal suo incarico, dopo essere stato messo sotto impeachment

Giovedì il vicepresidente del Kenya Rigathi Gachagua è stato rimosso dal suo incarico dopo che il Senato aveva confermato una procedura di impeachment nei suoi confronti (già approvata la scorsa settimana dalla Camera). L’impeachment è un istituto giuridico presente in vari paesi del mondo in cui il parlamento può decidere di estromettere un funzionario pubblico dal suo ruolo se ritiene che abbia violato la legge nell’esercizio delle proprie funzioni. Gachagua, che ha 59 anni ed è vicepresidente dal 2022, è stato dichiarato colpevole di diversi reati, tra cui corruzione, istigazione all’odio etnico, riciclaggio di denaro e minacce a funzionari pubblici e giudici.

Gachagua è un ricco uomo d’affari della regione centrale della provincia di Nyeri: era stato scelto come vicepresidente da William Ruto alle elezioni del 2022, ma i due si erano allontanati di recente, in particolare da giugno, dopo le enormi proteste nel paese contro un aumento delle tasse. Gachagua era stato accusato da vari sostenitori di Ruto di essere stato tra i promotori delle proteste antigovernative, e di voler indebolire il presidente per prenderne il posto.