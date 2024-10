Gli Stati Uniti hanno compiuto una serie di attacchi di precisione contro gli Houthi in Yemen

Mercoledì sera gli Stati Uniti hanno compiuto una serie di attacchi di precisione in Yemen su varie aree controllate dagli Houthi, milizia sciita sostenuta dall’Iran che dal 2011 combatte contro il governo centrale del paese in una sanguinosa guerra civile. Negli ultimi mesi gli Stati Uniti avevano già attaccato in varie occasioni gli Houthi, ma mercoledì lo hanno fatto per la prima volta usando bombardieri B-2 Spirit: sono tra gli aeroplani militari più costosi mai costruiti, in grado di compiere attacchi mirati con tecnologia stealth, cioè senza essere individuati dai radar.

«Questa è stata una dimostrazione unica della capacità degli Stati Uniti di prendere di mira le strutture che i nostri nemici cercano di tenere fuori portata», ha detto il segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin. «L’impiego di bombardieri stealth a lungo raggio B-2 Spirit dimostra le capacità di attacco globale degli Stati Uniti per agire contro questi obiettivi quando necessario, sempre e ovunque».

Gli attacchi di Stati Uniti contro gli Houthi vanno avanti da mesi, in risposta a quelli compiuti dalle milizie contro le navi commerciali che transitano nel mar Rosso. Gli Houthi considerano invece gli attacchi una ritorsione per l’invasione israeliana della Striscia di Gaza e per la guerra contro Hamas, che è a sua volta sostenuto dall’Iran.