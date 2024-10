Per venerdì 18 ottobre è stato indetto uno sciopero nazionale che riguarda anche i trasporti locali

Il sindacato di base COBAS ha indetto per venerdì 18 ottobre uno sciopero nazionale che interessa vari settori pubblici e privati, in particolare dei trasporti, della scuola e di alcuni uffici pubblici, fatta eccezione per il settore sanitario. Le conseguenze più rilevanti dovrebbero essere per il trasporto pubblico locale in molte città italiane.

ATM, l’azienda dei trasporti di Milano, ha comunicato che ci potranno essere effetti dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. A Roma ci potranno essere cancellazioni o riduzioni delle corse gestite da ATAC, ma ci saranno fasce orarie garantite dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Si potranno verificare sospensioni del servizio anche a Torino, Catania e in altre città. Sempre per venerdì è stato indetto uno sciopero dei metalmeccanici da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil per il settore legato all’industria automobilistica, in forte crisi.