Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata all’analisi delle misure contenute nella legge di bilancio e annunciate dal governo dopo il Consiglio dei ministri di martedì sera, che adesso dovranno passare all’esame del parlamento. Il Fatto, la Verità e il Tempo aprono invece sull’arrivo in Albania dei 16 migranti destinati ai centri costruiti dall’Italia, quattro dei quali saranno riportati subito in Italia perché minorenni o “vulnerabili”, e sulle discussioni politiche sulla gestione degli arrivi delle persone migranti, mentre Avvenire titola sull’approvazione definitiva da parte del Senato della legge che rende la gestazione per altri un “reato universale”.