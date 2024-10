In Russia un uomo è stato soccorso dopo aver trascorso 67 giorni su un gommone alla deriva nel mare di Ochotsk

Lunedì Mikhail Pichugin, un uomo russo di 46 anni, è stato recuperato da un peschereccio dopo aver passato 67 giorni su un piccolo gommone alla deriva nel mare di Ochotsk, sulla costa orientale della Russia. È stato portato in ospedale nella città di Magadan, e i medici hanno detto che non è in pericolo di vita. Quando è stato ritrovato si trovava a mille chilometri dalla costa della Kamchatka, una regione dell’estremo oriente russo, e legati al gommone c’erano i corpi di suo fratello Sergei, di 49 anni, e di suo nipote Ilya, di 16 anni.

La moglie di Pichugin ha detto all’agenzia stampa russa Ria Novosti che i tre erano partiti a inizio agosto per un’osservazione di balene. Quando era partito Mikahil Pichguin pesava oltre 100 chili, ma al momento del ritrovamento ne aveva persi circa la metà, secondo i media russi. Il mare di Ochotsk è il mare più freddo dell’Asia orientale, con temperature e condizioni che in inverno sono molto simili a quelle dell’Artico. Non è chiaro come Pichugin sia riuscito a sopravvivere: i giornali russi hanno scritto che quando il motore si è fermato i tre avevano circa 20 litri d’acqua e poche scorte di cibo.