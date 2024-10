La notizia principale su tutte le prime pagine di oggi è l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge di bilancio e del documento programmatico di bilancio da inviare alla Commissione Europea; i contenuti su cui si soffermano i titoli dei giornali sono la conferma di alcune misure esistenti come la riduzione dell’IRPEF e del cuneo fiscale, un sussidio per i neogenitori, l’anticipo di un contributo dovuto da banche e assicurazioni per un valore di 3,5 miliardi di euro, e la riduzione lineare del 5% dei fondi destinati a tutti i ministeri. Le altre notizie più importanti sulle prime pagine sono l’indagine su Sogei per la quale è stato arrestato con l’accusa di corruzione il direttore generale della società, la denuncia per stupro in Svezia al calciatore francese Mbappé, la richiesta degli Stati Uniti a Israele di consentire l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, i centri per migranti costruiti dall’Italia in Albania, e l’intervento in parlamento della presidente del Consiglio Meloni che ha annunciato un suo viaggio in Libano nei prossimi giorni.