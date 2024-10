Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata al primo viaggio di una nave militare italiana per portare nei centri per richiedenti asilo costruiti dall’Italia in Albania 16 persone migranti egiziane e bangladesi soccorse nella notte fra domenica e lunedì in acque internazionali; molti associano a questa notizia le parole del presidente della Repubblica Mattarella, che ieri ha detto che l’accoglienza e l’integrazione devono essere “un impegno permanente”. Qualche giornale titola invece sulla legge di bilancio, che dovrebbe essere esaminata nel Consiglio dei ministri di oggi, il Fatto segue il processo al leader della Lega Salvini a Palermo per la vicenda della nave Open Arms, mentre Domani si occupa delle azioni militari israeliane in Libano e nella Striscia di Gaza. I giornali sportivi commentano la vittoria dell’Italia su Israele in una partita del girone qualificazione per la Nations League maschile di calcio.