I risultati preliminari del primo turno delle elezioni legislative in Lituania danno il Partito Socialdemocratico in vantaggio

I risultati preliminari del primo turno delle elezioni legislative in Lituania, che si sono tenute domenica nel piccolo paese nell’Europa nordorientale, indicano che con il 19,4 per cento dei voti il Partito Socialdemocratico, ora all’opposizione, è stato quello più votato. L’Unione della Patria, il partito di centrodestra che attualmente guida il governo, ha ottenuto quasi il 18 per cento dei voti. Se il vantaggio dei Socialdemocratici dovesse essere confermato dal secondo turno delle elezioni il 27 ottobre allora la sua leader, l’ex ministra delle Politiche sociali Vilija Blinkeviciute, potrebbe cercare di formare una coalizione per governare.

Oltre ai 70 membri del Seimas, il parlamento unicamerale lituano, eletti con il sistema proporzionale, 8 parlamentari sono stati eletti al primo turno in altrettante circoscrizioni che usano il sistema maggioritario. Nelle altre 63 si dovrà tenere un ballottaggio il 27 ottobre. Degli 8 parlamentari eletti nelle circoscrizioni due sono Socialdemocratici, due del partito della minoranza polacca, una Liberale, una dell’Unione della Patria, uno del partito populista di sinistra e nazionalista di recente formazione Alba del Nemunas (dal nome di un grosso fiume che scorre fra Bielorussia, Lituania e Russia) e uno indipendente.

A livello nazionale i partiti che hanno ottenuto abbastanza voti espressi secondo il sistema proporzionale per entrare in parlamento sono sei. Alba del Nemunas, nato dopo che il suo leader Remigijus Zemaitaitis era stato cacciato dal suo precedente partito (Libertà e Giustizia, che domenica ha ottenuto lo 0,75 per cento dei voti) per dei post su Facebook considerati antisemiti, è arrivato terzo con il 15 per cento dei voti. L’Unione dei democratici per la Lituania, una coalizione di partiti verdi e di sinistra, ha ottenuto il 9,2 per cento dei voti, il Partito Liberale il 7,7 per cento e l’Unione popolare dei contadini lituani il 7 per cento.